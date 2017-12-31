36-летняя красотка демонстрирует идеальные стройные формы в Instagram, которым можно только позавидовать.

Экс-модель Victoria's Secret и настоящая горячая бразильянка Алессандра Амбросио сегодня отдыхает на берегу моря со своей семьей. Поклонников она решила порадовать пикантными фото. Вместе со своими детьми, мужем, друзьями и семьей звезда весело проводит время, чем и делится в Instagram Stories. Однако сексуальные фото никто не отменял. Поэтому ее образ в светло-коричневом сплошном купальнике оказался очень эффектным. 36-летняя Алессандра демонстрирует идеальные стройные формы в Instagram, которым можно только позавидовать.