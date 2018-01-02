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Тина Кароль поразила своих поклонников откровенным образом

Тина Кароль
22:46 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Соцсети

Новости шоу бизнеса: Очаровательной украинской артистке любой наряд идет к лицу и прекрасно подчеркивает ее красоту.

Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз покорила поклонников ярким и откровенным образом.

Видео с эффектной Тиной Кароль обнародовала телеведущая Катя Осадчая на своей странице в соцсети Instagram. В ролике певица появилась в тонкой полупрозрачной майке бордового цвета и черных кожаных шортах, которые она надела поверх темных колгот.

Зато Осадчая выбрала для празднования Нового 2018 романтическую желтое платье. Добавим, что звезды встретились в новогоднюю ночь в столичном FREEDOM Event Hall.

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Новости шоу бизнеса, Звезды, Знаменитости, Катя Осадча, Тина Кароль, Фото.
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