Тина Кароль поразила своих поклонников откровенным образом

Известная украинская певица Тина Кароль в очередной раз покорила поклонников ярким и откровенным образом.

Видео с эффектной Тиной Кароль обнародовала телеведущая Катя Осадчая на своей странице в соцсети Instagram. В ролике певица появилась в тонкой полупрозрачной майке бордового цвета и черных кожаных шортах, которые она надела поверх темных колгот.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) Дек 31, 2017 at 4:58 PST

Зато Осадчая выбрала для празднования Нового 2018 романтическую желтое платье. Добавим, что звезды встретились в новогоднюю ночь в столичном FREEDOM Event Hall.