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51-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

Сальма Хайек
22:54 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На странице в Instagram актриса опубликовала фото с отдыха.

Актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото с отдыха. 51-летняя Сальма продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике во время морской прогулки. На фото Хайек предстала в бикини лилового цвета и шляпке. "Я обожаю океан", – подписала кадр звезда.

Ранее Сальма Хайек поделилась простыми секретами красоты. По совету бабушки, Сальма никогда не наносит кремы или тоники по утрам, потому что за ночь кожа восстанавливается и вырабатывает все необходимые вещества.Только ближе к полудню она наносит воду с экстрактом розы и увлажняющий крем. Что касается вечерних процедур, то Сальма предпочитает умываться только кокосовым маслом.

Сальме повезло с волосами от природы. Они густые и сильно вьются, поэтому актриса практически никогда не выходит из дома, не нанеся масло для выпрямления.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Внешность, Знаменитость, Купальник, Сальма Хайек, Фигура.
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