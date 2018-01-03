51-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике

Актриса Сальма Хайек поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото с отдыха. 51-летняя Сальма продемонстрировала фигуру в раздельном купальнике во время морской прогулки. На фото Хайек предстала в бикини лилового цвета и шляпке. "Я обожаю океан", – подписала кадр звезда.

Ранее Сальма Хайек поделилась простыми секретами красоты. По совету бабушки, Сальма никогда не наносит кремы или тоники по утрам, потому что за ночь кожа восстанавливается и вырабатывает все необходимые вещества.Только ближе к полудню она наносит воду с экстрактом розы и увлажняющий крем. Что касается вечерних процедур, то Сальма предпочитает умываться только кокосовым маслом.

Сальме повезло с волосами от природы. Они густые и сильно вьются, поэтому актриса практически никогда не выходит из дома, не нанеся масло для выпрямления.