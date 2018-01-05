Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья
Новости: Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки
Новости: Биатлон. Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва
Новости: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже

Смотрите фото (3)
Бритни Спирс
10:32 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографии с семейного отдыха на пляже.

На фото Бритни Спирс позирует в купальнике и демонстрирует подтянутую фигуру. Также она опубликовала фото со своими сыновьями – 12-летним Шоном и 11-летним Джейденом.

"Нам и моим мальчикам нравится теплая погода!", – говорится в подписи к фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бритни Спирс, Дети, Знаменитость, Отдых, Певица, Пляж, Сыновья, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Меган Маркл нарушит королевскую традицию во время свадьбы с принцем Гарри Венсан Кассель показал сексуальные фото с любимой Победительница шоу "Модель XL" снялась в новогодней фотосессии с дочерью

Последние новости

Минобразования будет проводит аттестацию научных учреждений и вузов по-новому Лидер "Зари" может продолжить карьеру в России В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые
Сегодня читают
01 Харьковский тракторный завод показал, как собирают новейший украинский трактор (Видео)
02 САП направила в суд бумаги по чиновнику, нанесшему Украине ущерб на 1,6 млрд грн
03 "Сельта" - "Барселона" 1:1: события матча
04 Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)
05 НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в гривне
Новости сегодня
11:35 Основной вратарь "Баварии" приступил к тренировкам с командой
11:26 НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг
11:18 Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)
11:17 Биатлон. Где смотреть мужской спринт в Оберхофе
11:14 В оккупированном Симферополе опять прошли обыски в домах крымских татар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Аброськин рассказал, как продвигается следствие по делу Ноздровской В НПУ сообщили, как продвигается следствие по делу Ноздровской
Новости: Стало известно, сколько денег предусмотрено на Верховную Раду в 2018 году Сколько денег предусмотрено на Раду в 2018 году
Новости: В Украине 5 января ухудшатся погодные условия В Украине 5 января ухудшатся погодные условия
Новости: Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018 Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018
Добавить комментарий
0