Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже

На фото Бритни Спирс позирует в купальнике и демонстрирует подтянутую фигуру. Также она опубликовала фото со своими сыновьями – 12-летним Шоном и 11-летним Джейденом.

"Нам и моим мальчикам нравится теплая погода!", – говорится в подписи к фото.