https://telegraf.com.ua/files/2018/01/c96b3834_edit_img_pinterest_post_image_file_16059160_1444781184_GettyImages-484283094-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3836029-britni-spirs-pokazala-kak-otdyihaet-s-syinovyami-na-plyazhe.html
Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже
Смотрите фото (3)
Новости шоу бизнеса: Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в своем Instagram фотографии с семейного отдыха на пляже.
На фото Бритни Спирс позирует в купальнике и демонстрирует подтянутую фигуру. Также она опубликовала фото со своими сыновьями – 12-летним Шоном и 11-летним Джейденом.
"Нам и моим мальчикам нравится теплая погода!", – говорится в подписи к фото.
Telegraf.com.ua