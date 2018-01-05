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Олю Полякову подловили на отдыхе с округлившимся животиком

Оля Полякова
22:37 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Суперблондинка проводит отпуск у Индийского побережья.

Пока в кинотеатрах успешно стартовала премьера первой секс-комедии "Свингеры" с Олей Поляковой, главная Суперблондинка страны проводит отпуск у Индийского побережья.

После чрезвычайно продуктивного 2017 года и не менее активной новогодней ночи, во время которой Оля Полякова отыграла три концерта подряд, певица отправилась на заслуженный отдых. Традиционно первый месяц нового года Полякова проводит в окружении семьи и семьи своего продюсера Михаила Ясинского у берегов Индийского океана.

В то время как поклонники певицы ждут обновленных снимков Поляковой в бикини, продюсер артистки на своей страничке в Facebook разместил многозначительное фото, на котором можно разглядеть Полякову с округлившимся животиком. Сама певица пока никак не комментирует слухи о третьей беременности, но и не делится личными фото с отдыха, ограничиваясь снимками местной природы.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Внешность, Животик, Оля Полякова, Отдых, Фигура, Фото.
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