Олю Полякову подловили на отдыхе с округлившимся животиком

Пока в кинотеатрах успешно стартовала премьера первой секс-комедии "Свингеры" с Олей Поляковой, главная Суперблондинка страны проводит отпуск у Индийского побережья.

После чрезвычайно продуктивного 2017 года и не менее активной новогодней ночи, во время которой Оля Полякова отыграла три концерта подряд, певица отправилась на заслуженный отдых. Традиционно первый месяц нового года Полякова проводит в окружении семьи и семьи своего продюсера Михаила Ясинского у берегов Индийского океана.

В то время как поклонники певицы ждут обновленных снимков Поляковой в бикини, продюсер артистки на своей страничке в Facebook разместил многозначительное фото, на котором можно разглядеть Полякову с округлившимся животиком. Сама певица пока никак не комментирует слухи о третьей беременности, но и не делится личными фото с отдыха, ограничиваясь снимками местной природы.