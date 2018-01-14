Кондитерские - дома, где рождаются пирожные, торты, шоколадные конфеты.

Кондитерские - дома, где рождаются пирожные, торты, шоколадные конфеты. Эти десерты словно легальный наркотик для любителей сладкого. На сегодняшний день наибольшая концентрация лучших кондитерских мира находится во Франции. Они заслуженно пользуются мировым признанием и славой. Легендарные миндальные печенья макарон, эклеры и безе были придуманы именно здесь. Но не только французские мастера способны впечатлить сладкоежек. Список лучших кондитерских мира представлен ниже.