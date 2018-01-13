Супруга Харви Вайнштейна получит $15 млн после развода

Также Джорджина получит опеку над двумя детьми. На данный момент пара еще разрабатывает детали разделения супружеских активов. Пока что документы на развод не поданы, но известно, что знаменитая пара договорилась о расторжении брака в конце декабря.

В октябре Джорджина опубликовала заявление, в котором сообщила, что бросает своего мужа, поскольку он сталкивается с обвинениями в сексуальных домогательствах.

"Мое сердце болит за всех женщин, которые страдали от огромной боли из-за этих непростительных действий, - заявляла Джорджина. - Я решила уйти от мужа".