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Супруга Харви Вайнштейна получит $15 млн после развода

Харви Вайнштейн и Джорджина Чэпмен
22:44 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
nv.ua

Новости шоу бизнеса: Супруга фигуранта голливудского скандала о домогательствах, продюсера Харви Вайнштейна Джорджина Чепмен получит от 15 до 20 миллионов долларов за развод.

Также Джорджина получит опеку над двумя детьми. На данный момент пара еще разрабатывает детали разделения супружеских активов. Пока что документы на развод не поданы, но известно, что знаменитая пара договорилась о расторжении брака в конце декабря.

Жена Харви Вайнштейна подала на развод 

В октябре Джорджина опубликовала заявление, в котором сообщила, что бросает своего мужа, поскольку он сталкивается с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Роуз Макгоуэн выпустит книгу мемуаров "Смелая" о Харви Вайнштейне 

"Мое сердце болит за всех женщин, которые страдали от огромной боли из-за этих непростительных действий, - заявляла Джорджина. - Я решила уйти от мужа".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Джорджина Чэпмен, Изнасилование, Развод, Секс-скандал, Сексуальные домагательства, Скандал, Харви Вайнштейн.
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