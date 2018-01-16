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Шэрон Стоун оказалась на грани жизни и смерти

Шэрон Стоун
12:20 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: В 2001 году Шэрон Стоун едва не умерла из-за кровоизлияния в мозг.

59-летняя актриса Шэрон Стоун в интервью каналу CBS призналась, что сталкивалась с сексуальными домогательствами на протяжении многолетней карьеры в Голливуде, и рассказала как оказалась на грани жизни и смерти.

"В кинобизнесе я уже 40 лет, Ли. Можешь ли ты представить себе бизнес, в который я окунулась четыре десятилетия назад? Пришла в него из ниоткуда - из Пенсильвании. У меня не было защиты. Я повидала всякое", - сказала Шэрон в беседе с журналистом Ли Кауэном.

В 2001 году Шэрон Стоун перенесла инсульт: у нее произошло кровоизлияние в мозг. "Шанс выжить составлял примерно пять процентов. А потом это повлияло на мою речь, слух, походку, способность читать и писать. Приходилось всему учиться заново. Вся моя жизнь была уничтожена", - рассказала Стоун.

"Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно я вернулась в свое тело", - вспомнила актриса.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Инсульт, Кровоизлияние в мозг, Сексуальные домогательства, Шэрон Стоун.
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