53-летняя Моника Белуччи произвела фурор на публике

Моника Беллуччи редко балует своих поклонников светскими выходами.

Последний раз ее видели в ноябре прошлого года на церемонии вручения наград имени Вирны Лизи. И вот, наконец, 53-летняя актриса вновь затмила всех на ковровой дорожке.

Моника появилась на вечеринке, посвященной предстоящей кинопремии «Сезар».

Актриса в этот вечер отказалась от платья, отдав предпочтение черному брючному костюму, который она сопроводила ботильонами на шпильке. Свой образ Беллуччи дополнила гладко уложенными волосами и макияжем смоки-айс.