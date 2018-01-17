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53-летняя Моника Белуччи произвела фурор на публике
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12:44 Сегодня Телеграф
Фото: gogetnews.info
Новости шоу бизнеса: Вечно молодая Моника Белуччи произвела фурор на публике во время вечеринки в честь предстоящей премии "Сезар".
Моника Беллуччи редко балует своих поклонников светскими выходами.
Последний раз ее видели в ноябре прошлого года на церемонии вручения наград имени Вирны Лизи. И вот, наконец, 53-летняя актриса вновь затмила всех на ковровой дорожке.
Моника появилась на вечеринке, посвященной предстоящей кинопремии «Сезар».
Самые известные французские звезды посетили вечеринку в честь премии "Сезар"
Актриса в этот вечер отказалась от платья, отдав предпочтение черному брючному костюму, который она сопроводила ботильонами на шпильке. Свой образ Беллуччи дополнила гладко уложенными волосами и макияжем смоки-айс.
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