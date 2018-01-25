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Мэрил Стрип сыграет во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь"

Мэрил Стрип
13:27 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Мэрил Стрип сыграет мать героя Александра Скарскгарда.

Мэрил Стрип присоединилась к актерскому составу сериала "Большая маленькая ложь".

Отмечается, что Стрип исполнит роль Мэри Луизы Райт, матери Перри Райта (Александр Скарсгадр). Она волнуется за своих внуков, поэтому приезжает в Монтерей в поиске ответов.

Гонорар актрисы составит 800 тысяч долларов за эпизод.

В декабре канал HBO объявил о продлении "Большой маленькой лжи" на второй сезон. В проект вернется большинство звезд первой части, в том числе Николь Кидман и Риз Уизерспун.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Большая маленькая ложь, Второй сезон, Мэрил Стрип, Роль, Сезон.
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