Мэрил Стрип сыграет во втором сезоне сериала "Большая маленькая ложь"

Мэрил Стрип присоединилась к актерскому составу сериала "Большая маленькая ложь".

Отмечается, что Стрип исполнит роль Мэри Луизы Райт, матери Перри Райта (Александр Скарсгадр). Она волнуется за своих внуков, поэтому приезжает в Монтерей в поиске ответов.

Гонорар актрисы составит 800 тысяч долларов за эпизод.

В декабре канал HBO объявил о продлении "Большой маленькой лжи" на второй сезон. В проект вернется большинство звезд первой части, в том числе Николь Кидман и Риз Уизерспун.