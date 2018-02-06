Сегодня день рождения Боба Марли: интересные факты о музыканте

Со дня смерти легендарного музыканта прошло уже более четверти века: он скончался от рака в возрасте 36 лет. До сих пор Боб Марли остается самой значимой персоной в мире регги, ведь никто не продвинул в массы этот стиль музыки так как он. По решению правительства острова Ямайка, на котором родился музыкант, 6 февраля официально объявлено днем музыки.

Выступления Марли как политические, так и религиозные – воспринимались как святые откровения, но вскоре он был втянут в политические игры, которые спровоцировали покушение на музыканта в 1976 году. Боб получил тяжелые ранения, но несмотря на это мужественно отыграл все запланированные концерты. Несмотря на тяжелое ранение, он отыграл все запланированные концерты.

В 1977 году марли узнал о злокачественной меланоме на пальце ноги. Несмотря на рекомендации врачей он отказался от ампутации, аргументировав это боязнью потерять возможность играть в футбол. Курс лечения в Мюнхене музыканту, к сожалению, не помог и его состояние стремительно ухудшалось.

Предчувствуя скорую кончину, Боб крестился в Эфиопской православной церкви. Мечта провести последние дни на Ямайке, к сожалению так и не сбылась - музыкант скончался в Майами. Утверждают,что последними словами короля регги было высказывание, которое дошло до наших времен: "Деньги не могут купить жизнь".

Стоит отметить, что благодаря стараниям Боба Марли музыка регги стала ассоциироваться с борьбой чернокожего населения за равноправие. Музыкант жив не только в сердцах фанатов, но и в своих поющих наследниках: Кумани Марли, Зигги Марли, Стефен Марли, Дамиан Марли , Джулиан Марли также пошли по музыкально стезе.