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Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета неадекватным поведением (Видео)

Дженнифер Лоуренс
22:41 Вт, 6 Февраль 2018 Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Скандальная звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс шокировала пассажиров самолета, с которыми летела с Нового Орлеана в Лос-Анджелес.

Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс во время перелета из Нового Орлеана в Лос Анджелес вечером 4 февраля вела себя как нетрезвая, и разозлила пассажиров самолета, которые летели с ней, пишет beztabu.net

Лоуренс захватила интерком пассажирского самолета и призвала пассажиров скандировать кричалку американской футбольной команды "Филадельфия Иглз".

"Эй все, это не пилот, это Дженнифер Лоуренс", — прокричала артистка. После этого Лоуренс обьяснила пассажирам, что захватила интерком, чтоб попросить их поддержать свою любимую футбольную команду перед Супербоулом.

"Летите, Игз, летите!", - скандировала она. Сложно определить, была ли актриса пьяна, или настолько в предвкушении игры, что забыла обо всем на свете?

Несколько человек повторили за ней, но большинстов начало возмущаться, что хотят в спокойствии, а не под визг фанатки футбола провести свой полет. К звезде подбежала стюардесса, потребовала ее прекратить себя так вести и занять прежнее свое место в самолете.

На это Дженнифер завила, что они пролетают над Луизианой, и тут недавно освобожденная от рабства женщина в современной одежде просит ее удалится, поэтому она идет.

Только тогда персоналу удалось навести порядок в самолете.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Дженнифер Лоуренс, Персонал, Поведение, Поведение в самолете.
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