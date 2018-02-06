Дженнифер Лоуренс разозлила пассажиров самолета неадекватным поведением (Видео)

Звезда Голливуда Дженнифер Лоуренс во время перелета из Нового Орлеана в Лос Анджелес вечером 4 февраля вела себя как нетрезвая, и разозлила пассажиров самолета, которые летели с ней, пишет beztabu.net

Лоуренс захватила интерком пассажирского самолета и призвала пассажиров скандировать кричалку американской футбольной команды "Филадельфия Иглз".

"Эй все, это не пилот, это Дженнифер Лоуренс", — прокричала артистка. После этого Лоуренс обьяснила пассажирам, что захватила интерком, чтоб попросить их поддержать свою любимую футбольную команду перед Супербоулом.

"Летите, Игз, летите!", - скандировала она. Сложно определить, была ли актриса пьяна, или настолько в предвкушении игры, что забыла обо всем на свете?

Несколько человек повторили за ней, но большинстов начало возмущаться, что хотят в спокойствии, а не под визг фанатки футбола провести свой полет. К звезде подбежала стюардесса, потребовала ее прекратить себя так вести и занять прежнее свое место в самолете.

На это Дженнифер завила, что они пролетают над Луизианой, и тут недавно освобожденная от рабства женщина в современной одежде просит ее удалится, поэтому она идет.

Только тогда персоналу удалось навести порядок в самолете.