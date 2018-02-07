https://telegraf.com.ua/files/2018/02/p_53749771-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3898231-dzhim-kerri-udalilsya-iz-facebook-iz-za-rossiiyskih-deneg.html
Джим Керри удалился из Facebook из-за россиийских денег
14:33 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Американский комедийный актер Джим Керри призвал к бойкоту соцсети Facebook.
Об уходе из Facebook Джим Керри написал на своей странице в Twitter. К такому шагу актера подтолкнуло вмешательство РФ в президентские выборы в США. Россию обвиняют в том, что она помогала Дональду Трампу одержать победу пишет beztabu.net
К своему гневному посту актер прикрепил изображение с основателем Facebook Марком Цукербергом и пальцем вниз.
"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook нажился на российском вмешательстве в наши выборы, и они все еще не делают достаточно достаточных усилий для того, чтобы прекратить это. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", - заявил Джим.
Telegraf.com.ua