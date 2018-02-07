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Джим Керри удалился из Facebook из-за россиийских денег

Джим Керри
14:33 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американский комедийный актер Джим Керри призвал к бойкоту соцсети Facebook.

Об уходе из Facebook Джим Керри написал на своей странице в Twitter. К такому шагу актера подтолкнуло вмешательство РФ в президентские выборы в США. Россию обвиняют в том, что она помогала Дональду Трампу одержать победу пишет beztabu.net

К своему гневному посту актер прикрепил изображение с основателем Facebook Марком Цукербергом и пальцем вниз.

"Я сбрасываю свои акции Facebook и удаляю свою страницу, потому что Facebook нажился на российском вмешательстве в наши выборы, и они все еще не делают достаточно достаточных усилий для того, чтобы прекратить это. Я призываю всех других инвесторов, которые заботятся о нашем будущем, сделать то же самое", - заявил Джим.

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Новости шоу бизнеса, Facebook, Актер, Бойкот, Джим Керри, Российские деньги.
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