Опубликовали информацию о создании свадебного платья Анастейши Стил

8 февраля в Украине состоялась премьера американской эротической ленты "Пятьдесят оттенков свободы", которая стала финалом трилогии экранизации романов Э. Л. Джеймс. В сети появилась информация, как создавалось главное платье фильма – свадебное платье Анастейши Стил.

Для создания свадебного образа в фильме, дизайнер свадебного платья Моник Люлье рассказала, что это платье действительно было особенным. Ведь под венец героиня Дакоты Джонсон (Анастейша Стил) отправилась в женственном и одновременно сексуальном платье с обнаженными плечами и большим шлейфом.

"Мне хотелось, чтобы свадебное платье получилось знаковым и чтобы всем запомнилось, потому что в фильме оно будет жить вечно. Я стремилась создать что-то традиционное, но современное. При этом мне также хотелось, чтобы оно отражало личность Анастейши", – отметила дизайнер Моник Люлье.

По словам дизайнера, создание подвенечного наряда заняло три месяца, в то время как другие обычные заказы выполняются от шести до одиннадцати месяцев. В качестве основных материалов использовалось кружево из Франции и большое количество тюля.

Как добавила Люлье, пока свадебное платье Анастейши Стил не представлено в коллекциях бренда Monique Lhuillier, но если оно будет пользоваться спросом, то в дальнейшем его сможет купить любая невеста.