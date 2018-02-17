245 роупджамперов установили рекорд, одновременно спрыгнув с моста (Видео)

В бразильском муниципалитете Ортоландия (Hortolandia) 245 мужчин и женщин, одновременно спрыгнули с моста высотой 30-метров в попытке установить мировой рекорд по роупджампингу. Предыдущий рекорд по прыжкам с высоты с верёвкой был установлен в апреле прошлого года 149 мужчинами и женщинами. Роупджампинг — экстремальный вид спорта, представляющий собой прыжки с верёвкой с высоких объектов. Официально массовый прыжок ещё не признан Книгой рекордов Гиннесса.