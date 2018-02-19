Молодожены из Тайваня решили провести свою свадьбу в необычном стиле.

Молодожены из Тайваня решили провести свою свадьбу в необычном стиле. Дело в том, что Крейг и Зоя очень любят игру World of Warcraft, поэтому их друзья и родственники не очень удивились, когда парочка решила сыграть свою свадьбу в духе знаменитой игры – в соответствующих костюмах героев. В итоге жених воплотил образ короля Вариана Ринна, а невеста – Тиранде Виспервинд. Что ж, можно сказать, что их свадебная фотосессия получилась более чем волшебной и фантастической.