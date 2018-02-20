https://telegraf.com.ua/files/2018/02/96a7bb47-be21-4543-a5ba-7bd6f894b83c-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3922311-potap-podelilsya-milyim-selfi-so-svoim-syinom.html
Потап поделился милым селфи со своим сыном
16:34 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Продюсер опубликовал фото в Instagram.
Знаменитый украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) разместил милое селфи со своим сыном Андреем в Instagram.
Судя по короткому видео, выложенному Потапом вместе с фото, отец и сын пришли пообедать вместе в кафе.
Поклонники Потапа отметили, что Андрей – копия мамы : "Мамина копия!", – написала одна из подписчиц Потапа в комментариях. "Дуже гарненький хлопець", "Вы очень классные!", "Потап у тебя красивый сыночек", "Милаха". – написали остальные поклонники.
Андрей – сын Потапа и Ириной Горовой, сопродюсера "MOZGI Entertainment". Потап и Ирина были вместе с 1999 года, а в 2014 супруги развелись.
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