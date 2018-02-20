Потап поделился милым селфи со своим сыном

Знаменитый украинский исполнитель и продюсер Алексей Потапенко (Потап) разместил милое селфи со своим сыном Андреем в Instagram.

Судя по короткому видео, выложенному Потапом вместе с фото, отец и сын пришли пообедать вместе в кафе.

Поклонники Потапа отметили, что Андрей – копия мамы : "Мамина копия!", – написала одна из подписчиц Потапа в комментариях. "Дуже гарненький хлопець", "Вы очень классные!", "Потап у тебя красивый сыночек", "Милаха". – написали остальные поклонники.

Андрей – сын Потапа и Ириной Горовой, сопродюсера "MOZGI Entertainment". Потап и Ирина были вместе с 1999 года, а в 2014 супруги развелись.