Натали Портман извинилась за интервью, в котором поддерживала Полански

Как пишут в издании, в 2009 году актриса подписала петицию в поддержку режиссера, которого обвиняли в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Тогда свои подписи также поставили такие звезды как Уэс Андерсон, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Тильда Суинтон, Натали Портман и другие, передает 24 Канал.

Я беру на себя ответственность за то, что не обдумала ситуацию достаточно хорошо. Ко мне подошел человек, которого я уважала, и сказал: "Я подписал это. Ты тоже?". Я была уверена, что это просто была ошибка, – призналась актриса.

Она добавила, что тогда все жили в другом мире и не подозревали о таких ужасах в Голливуде.

"То, что я чувствую, что я взяла из этого, – это сопереживание людям, которые допустили ошибки. Мы жили в другом мире, и это ничего не оправдывает. Но вы можете открыть глаза и полностью изменить образ жизни. Мои глаза не были открыты достаточно", – подытожила Натали Портман.

Кто такой Роман Полански?

Роман Полански является известный режиссер, который за 84 года жизни создал ряд всем известных фильмов: "Пианист", "Китайский квартал", "Ребенок Розмари", "Резня" и другие. Однако кроме большого творческого наследия, он получил славу голливудского насильника и педофила, которого неоднократно пытались судить за совершенные преступления.