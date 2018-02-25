Курс выживания в джунглях для американских солдат.

Вот уже 37-ой год проходят учения Cobra Gold, которые являются одними из самых крупных военных учений в Азии, с участием тысяч военнослужащих из США, Таиланда, Южной Кореи и других стран. Они предназначены для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, развития миротворческих сил, поддержания готовности к гуманитарной помощи и миссий по ликвидации последствий стихийных бедствий. На учениях солдатам показывают как удалить яд из скорпионов и тарантулов перед едой, жарить рептилий, дают попить крови змей и многому другому.