Закоренелый холостяк Джуд Лоу готовится к признанию

Известно, что с 31-летней бизнес-психологом Филиппой Коэн актер встречается уже 3 года. Журналисты предполагали: отношения влюбленной пары в лучшем случае закончатся рождением ребенка.

Однако появилась информация, что Джед Лоу решился узаконить отношения с Филиппой Коэн и сделать предложение ей.

По словам инсайдера, Джуд Лоу планирует сделать предложение в ближайшее время. Актера покорила Филиппа не только красотой, но и умением находить общий язык с его детьми.

"Он уверен, что нашел именно ту женщину, с которой проведет всю свою жизнь. Джуд поражен тем, как Филлипа умеет общаться со всеми его детьми, но она же является доктором психологии! Также он заявил, что чувствует себя настолько молодым и энергичным рядом с ней", — рассказал инсайдер.

Кроме этого, по словам близкого друга актера, Джуд Лоу планирует иметь общих детей с Филиппой Коэн.