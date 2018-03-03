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Сальма Хайек поделилась в Instagram снимком с дочерью

Сальма Хайек
17:09 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек впервые за долгое время разместила в соцсети фото с дочерью.

На снимке 51-летняя Сальма стоит в обнимку с дочерью и американской актрисой Роуэн Бланчард, известной по своей роли в сериале Disney Channel "Истории Райли". Девушка также снялась в фильме "Излом времени" с Риз Уизерспун и Опрой Уинфри в главных ролях. Именно на премьеру этого фильма и пришла Сальма Хайек со своей 10-летней дочерью Валентиной.

Сальма Хайек долгое время встречалась с Франсуа-Анри Пино (он является владельцем многих известных домов мод и входит в число ста самых богатых людей мира). В сентябре 2007 года в Лос-Анджелесе у пары родился первенец.

Девочку назвали Валентина Палома Пино. В июле 2008 года пара рассталась, дочь осталась с Сальмой. Однако через некоторое время они помирились и 25 апреля 2009 года пара поженилась в старинном театре Ла Фениче в Венеции.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Актриса, Валентина Палома Пино, Дочь, Сальма Хайек, Фото с дочерью, Франсуа-Анри Пино.
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