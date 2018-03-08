Эмили Ратаковски показала вызывающее фото

Известная своими откровенными снимками модель Эмили Ратаковски решила не менять своим привычкам. В этот раз в Instagram знаменитости появилось фото, продолжающее тренд этого сезона — на нем актриса запечатлена с раздвинутыми ногами.

На фотографии знаменитость предстала перед поклонниками в образе, так называемой деловой женщины. На снимке Эмили одета в белую блузку и черные шорты с завышенной талией.

Однако не это привлекло внимание пользователей, а то, что модель сидит с раздвинутыми ногами, а между ног держит сумочку от мирового бренда. Фанаты оценили снимок знаменитости и оставили много восхищенных комментариев, в которых написали, что Ратаковски замечательная, сексуальная и привлекательная молодая особа.

До этого с раздвинутыми ногами фотографировалась Леди Гага. Она опубликовала снимок, на котором стояла в аналогичной позе. В момент съемки на исполнительнице были только высокие разрисованные сапоги на шпильке и черный пиджак, который был приспущен на плече.