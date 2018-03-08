Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко поблагодарил украинцев за сокращение потребления газа Порошенко поблагодарил украинцев за сокращение потребления газа
Новости: В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе В ОБСЕ зафиксировали увеличение количества взрывов на Донбассе
Новости: "Ювентус" добыл волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел в 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" добыл волевую победу над "Тоттехэмом"
Новости: Поздравления с 8 марта: красивые стихи и открытки для милых женщин Поздравления с 8 марта: красивые стихи и открытки для милых женщин
X

Эмили Ратаковски показала вызывающее фото

Эмили Ратаковски
03:01 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Модель Эмили Ратаковски последовала тренду этого сезона и опубликовала вызывающий снимок в своем Instagram.

Известная своими откровенными снимками модель Эмили Ратаковски решила не менять своим привычкам. В этот раз в Instagram знаменитости появилось фото, продолжающее тренд этого сезона — на нем актриса запечатлена с раздвинутыми ногами.

На фотографии знаменитость предстала перед поклонниками в образе, так называемой деловой женщины. На снимке Эмили одета в белую блузку и черные шорты с завышенной талией.

Однако не это привлекло внимание пользователей, а то, что модель сидит с раздвинутыми ногами, а между ног держит сумочку от мирового бренда. Фанаты оценили снимок знаменитости и оставили много восхищенных комментариев, в которых написали, что Ратаковски замечательная, сексуальная и привлекательная молодая особа.

До этого с раздвинутыми ногами фотографировалась Леди Гага. Она опубликовала снимок, на котором стояла в аналогичной позе. В момент съемки на исполнительнице были только высокие разрисованные сапоги на шпильке и черный пиджак, который был приспущен на плече.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Емили Ратаковски, Звезды, Модель, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин "Ангел" Victoria's Secret вышла замуж за известного футболиста Нереально богатые дети, которым позавидует любой взрослый (Фото)

Последние новости

Вооруженное нападение в Вене: количество раненых возросло Таяние вечной мерзлоты грозит ускорением глобального потепления Пэрис Джексон очаровала элегантным образом на премьере фильма
Сегодня читают
01 Эти признаки указывают на переизбыток токсинов в организме
02 Букмекеры назвали фаворита на пост главного тренера "Динамо"
03 У начальника Генштаба Украины новый зам
04 Бокс. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе дисквалификацирован за допинг
05 "Тоттенхэм" - "Ювентус": 1:2 события матча
Новости сегодня
07:16 Знаменательные события в истории: 8 марта 2018 года
07:14 Гороскоп на сегодня, 8 марта 2018: все знаки зодиака
07:05 Зеркаль: МИД будет искать зарубежные активы "Газпрома"
06:46 В Китае найден древний город эпохи Хань
06:30 Пентагон: Россия и Китай остаются главной угрозой нацбезопасности США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера
Новости: Президент отметил более 100 женщин госнаградами по случаю 8 марта Президент отметил более 100 женщин госнаградами по случаю 8 марта
Новости: Google посвятил дудл празднику 8 Марта - Международному женскому дню Google посвятил праздничный дудл дню 8 Марта
Добавить комментарий
0