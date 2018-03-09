Disney создаст новый парк развлечений, посвященный "Звездным войнам"

Компания Disney строит в штате Калифорния новый парк развлечений, посвященный Звездным войнам. Парк будет называться Star Wars: Galaxyʼs Edge (Звездные войны: край Галактики), его строительство началось в 2016 году в районе Диснейленда. По задумке архитекторов, он будет представлять собой вымышленную планету Батуу. Новый парк развлечение планируют открыть в 2019 году. Кроме того, Disney строит еще один парк по мотивам Звездных войн в штате Флорида. Также Disney опубликовал снятое с дрона видео, которое показывает ход строительства парка.