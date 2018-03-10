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45-летняя модель похвасталась стройной фигурой в белье: пикантные фото

Сексапильная Дита фон Тиз
23:32 Сб, 10 Март 2018 Телеграф
Фото: Инстаграм

Новости шоу бизнеса: Американская модель и танцовщица в стиле бурлеск Дита фон Тиз опубликовала на странице в Instagram фото в роскошном белье.

Модель Дита фон Тиз похвасталась стройной фигурой в белье

Как известно, в свои 45 лет звезда не стесняется показывать обнаженное тело, каждый раз демонстрируя новые пикантные снимки.

На этот раз Дита фон Тиз поделилась фотографией, на которой она позирует в роскошном темно-коричневом белье с кружевами. Соблазнительный образ модель дополнила прозрачным халатом, который игриво спускался вниз. Идеальная прическа и подведенные глаза стильно подчеркнули образ.

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Кроме этого, Дита фон Тиз поделилась кадрами с соблазнительной фотосессии. На видео модель вместе с Джиа Женевьев и Стефании Феррарио рекламируют нижнее белье, дизайнером которого является сама Дита фон Тиз.

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Новости шоу бизнеса, Белье, Дита Фон Тиз, Модель, Фото.
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