45-летняя модель похвасталась стройной фигурой в белье: пикантные фото

Модель Дита фон Тиз похвасталась стройной фигурой в белье

Как известно, в свои 45 лет звезда не стесняется показывать обнаженное тело, каждый раз демонстрируя новые пикантные снимки.

На этот раз Дита фон Тиз поделилась фотографией, на которой она позирует в роскошном темно-коричневом белье с кружевами. Соблазнительный образ модель дополнила прозрачным халатом, который игриво спускался вниз. Идеальная прическа и подведенные глаза стильно подчеркнули образ.

Кроме этого, Дита фон Тиз поделилась кадрами с соблазнительной фотосессии. На видео модель вместе с Джиа Женевьев и Стефании Феррарио рекламируют нижнее белье, дизайнером которого является сама Дита фон Тиз.