Звезда "Секса в большом городе" может стать новым губернатором Нью-Йорка

Как сообщил телевизионный канал NY1, на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо. Утверждается, что Синтия начала собирать команду, и в нее вошли те, кто помогал Биллу Де Блазио во время выборов мэра Большого Яблока.

Ребекка Капелла, представитель Синтии, заявила, что ранее многие жители города просили Никсон выставить свою кандидатуру, с чем она, судя по всему, согласится. "Если и когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности", - сказала Ребекка.

Праймериз назначены на 13 сентября, а выборы состоятся 6 ноября.

Никсон выступает от демократической партии. Ранее она часто ездила по стране, выступая за легализацию однополых браков. Стоит отметить, что Синтия - открытая лесбиянка. Ей нравятся и мужчины, и женщины, но в определенный момент она решила, что будет строить отношения именно c женщиной. С 1988 по 2003 год Никсон жила в гражданском браке с английским профессором Дэнни Мозесом. Актриса даже успела родить двух наследников – сына и дочь. С 2004 года ее спутницей стала активистка образовательного движения Кристин Маринони.