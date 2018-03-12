Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Названы самые опасные для жизни отрасли экономики Украины Названы самые опасные для жизни отрасли экономики Украины
Новости: Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ
Новости: Хацкевич объяснил отсутствие Гармаша и Хачериди в заявке на матч против "Вереса" Хацкевич объяснил отсутствие Гармаша и Хачериди в заявке на матч против "Вереса"
Новости: 22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной 22 миллиона лет за секунду: опубликован эпичный ролик истории Вселенной
X

Звезда "Секса в большом городе" может стать новым губернатором Нью-Йорка

Синтия Никсон
02:36 Сегодня Телеграф
kinoafisha.ua

Новости шоу бизнеса: Синтия Никсон, активистка и звезда сериала "Секс в большом городе", подумывает о том, чтобы выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Нью-Йорка.

Как сообщил телевизионный канал NY1, на праймериз демократической партии актриса составит конкуренцию Эндрю Куомо. Утверждается, что Синтия начала собирать команду, и в нее вошли те, кто помогал Биллу Де Блазио во время выборов мэра Большого Яблока.

Актриса Ким Кэтролл назвала Сару Джессику Паркер лицемеркой
Актриса Ким Кэтролл назвала Сару Джессику Паркер лицемеркой Читать полностью

Ребекка Капелла, представитель Синтии, заявила, что ранее многие жители города просили Никсон выставить свою кандидатуру, с чем она, судя по всему, согласится. "Если и когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности", - сказала Ребекка.

Праймериз назначены на 13 сентября, а выборы состоятся 6 ноября.

Никсон выступает от демократической партии. Ранее она часто ездила по стране, выступая за легализацию однополых браков. Стоит отметить, что Синтия - открытая лесбиянка. Ей нравятся и мужчины, и женщины, но в определенный момент она решила, что будет строить отношения именно c женщиной. С 1988 по 2003 год Никсон жила в гражданском браке с английским профессором Дэнни Мозесом. Актриса даже успела родить двух наследников – сына и дочь. С 2004 года ее спутницей стала активистка образовательного движения Кристин Маринони.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актрисы, Выборы губернатора, Звезды, Знаменитости, Кино, Новости кино, Нью-Йорк, Секс в большом городе, Селебрити, Синтия Никсон, США, Фильмы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

60-летняя Шэрон Стоун раскрыла свои секреты красоты Джамала снялась в новой нежной фотосессии Блейк Лайвли поделилась в Instagram совместным снимком с мамой

Последние новости

Как выглядит самая красивая правоохранительница в Нидерландах (Фото) Украина перейдет на летнее время 25 марта Мировые автомобильные бренды электрокаров покоряют украинский рынок
Сегодня читают
01 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
02 Британские ученые нашли самую полезную диету
03 Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения
04 Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
05 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
Новости сегодня
03:32 Главному архитектору Киева вдвое повысили зарплату
02:26 В Эфиопии военные ошибочно убили 9 гражданских
01:32 Как половые гормоны влияют на настроение мужчин и женщин
01:31 Южнодонбасский водопровод вновь попал под обстрел
00:45 Во время пожара на шахте ArcelorMittal в Казахстане никто не пострадал
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии
Новости: Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия
Новости: Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина
Новости: Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео) Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
Добавить комментарий
0