Баджо - кочевое племя людей, которые проводят свою жизнь на воде.

Баджо - кочевое племя людей, которые проводят свою жизнь на воде. Их окрестили «морскими цыганами» из-за их кочевого образа жизни у побережья Борнео. Многие члены племени чувствуют себя некомфортно на твердой почве и стараются не покидать воду. Вместо обучения наукам, дети баджо учатся ловить рыбу, осьминогов, омаров и делать уникальные лодки. Дети проводят так много времени в океане, что их глаза лучше видят под водой, чем на суше. Связи баджо с океаном простираются так глубоко, что они даже измеряют время по приливам и отливам, вместо того, чтобы считать часы и минуты. Эти удивительные снимки сделал швейцарский фотограф Клаудио Зибер (Claudio Sieber).