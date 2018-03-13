Действительно ли Камерон Диас уходит из кино: появились новые детали

Сельма сказала, что Камерон не собирается больше сниматься в кино, поскольку хочет посвятить себя семье. Как известно, Камерон замужем за Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. Также в СМИ появились слухи о беременности актрисы.

Однако на следующий день, 13 марта, Блэр опровергла свои слова.

"Последние новости. Народ, я просто пошутила во время интервью. Камерон Диас ниоткуда не уходит. И еще новости: я ухожу с должности пресс-секретаря Камерон", – написала Сельма в Twitter.

Стоит добавить, что Камерон Диаз действительно долго не снималась в кино. Последним фильмом с ее участием стала музыкальная комедия "Энни" 2014 года.