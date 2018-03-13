https://telegraf.com.ua/files/2018/03/cameron-diaz-e1427188660950-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/3954710-deystvitelno-li-kameron-dias-uhodit-iz-kino-poyavilis-novyie-detali.html
Действительно ли Камерон Диас уходит из кино: появились новые детали
Новости шоу бизнеса: 12 марта СМИ облетело сообщение о том, что актриса Камерон Диас уходит из кино. Об этом заявила ее близкая подруга Сельма Блэр, с которой они вместе снимались.
Сельма сказала, что Камерон не собирается больше сниматься в кино, поскольку хочет посвятить себя семье. Как известно, Камерон замужем за Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. Также в СМИ появились слухи о беременности актрисы.
Однако на следующий день, 13 марта, Блэр опровергла свои слова.
"Последние новости. Народ, я просто пошутила во время интервью. Камерон Диас ниоткуда не уходит. И еще новости: я ухожу с должности пресс-секретаря Камерон", – написала Сельма в Twitter.
Стоит добавить, что Камерон Диаз действительно долго не снималась в кино. Последним фильмом с ее участием стала музыкальная комедия "Энни" 2014 года.
Telegraf.com.ua