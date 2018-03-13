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Действительно ли Камерон Диас уходит из кино: появились новые детали

Камерон Диас
14:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 12 марта СМИ облетело сообщение о том, что актриса Камерон Диас уходит из кино. Об этом заявила ее близкая подруга Сельма Блэр, с которой они вместе снимались.

Сельма сказала, что Камерон не собирается больше сниматься в кино, поскольку хочет посвятить себя семье. Как известно, Камерон замужем за Бенджи Мэдденом, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte. Также в СМИ появились слухи о беременности актрисы.

Однако на следующий день, 13 марта, Блэр опровергла свои слова.

"Последние новости. Народ, я просто пошутила во время интервью. Камерон Диас ниоткуда не уходит. И еще новости: я ухожу с должности пресс-секретаря Камерон", – написала Сельма в Twitter.

Стоит добавить, что Камерон Диаз действительно долго не снималась в кино. Последним фильмом с ее участием стала музыкальная комедия "Энни" 2014 года.

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Новости шоу бизнеса, Видео, Камерон Диас, Кино, Твиттер, Уход с кино, Энни.
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