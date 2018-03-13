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Елена Шоптенко выложила снимок с округлившимся животиком

Елена Шоптенко
17:06 Сегодня Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинский хореограф Елена Шоптенко впервые показала округлившийся животик.

Известная танцовщица Елена Шоптенко, которая недавно подтвердила свою беременность, достаточно долго носила объемные наряды и скрывала свои "новые" формы.

Хореограф не спешила делиться своим счастьем напоказ, а только показывала фотографии без макияжа и луки до груди.

Сегодня Шоптенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте первое "беременное" фото. На снимке видно округлившийся животик Елены в свитшоте с прикольной надписью, который звезде презентовали на съемочной площадке.

Ранее Шоптенко рассказала, что не хочет относиться к беременности как к болезни. Поэтому хореограф продолжает работать и наслаждается своим графиком.

Кажется, что ожидание малыша только добавляет Алене Шоптенко сил, ведь сияющее лицо артистки говорит само за себя.

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Новости шоу бизнеса, Беременная Елена Шоптенко, Елена Шоптенко, Хореограф Елена Шоптенко.
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