Елена Шоптенко выложила снимок с округлившимся животиком

Известная танцовщица Елена Шоптенко, которая недавно подтвердила свою беременность, достаточно долго носила объемные наряды и скрывала свои "новые" формы.

Хореограф не спешила делиться своим счастьем напоказ, а только показывала фотографии без макияжа и луки до груди.

Сегодня Шоптенко опубликовала в своем Instagram-аккаунте первое "беременное" фото. На снимке видно округлившийся животик Елены в свитшоте с прикольной надписью, который звезде презентовали на съемочной площадке.

Ранее Шоптенко рассказала, что не хочет относиться к беременности как к болезни. Поэтому хореограф продолжает работать и наслаждается своим графиком.

Кажется, что ожидание малыша только добавляет Алене Шоптенко сил, ведь сияющее лицо артистки говорит само за себя.