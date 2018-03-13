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Кейт Мосс поделилась секретами своей стройности

Кейт Мосс
22:55 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Всемирно известная топ-модель рассказала, в чем заключается секрет ее стройности.

Британская модель Кейт Мосс всегда выглядит роскошно и никогда не имела проблем с лишним весом. 

Как известно, популярная манекенщица неоднократно утверждала, что ненавидит заниматься спортом. Кейт Мосс даже заявляла об "аллергии" на спортивные залы. Однако недавно модель пересмотрела свои предпочтения и выделила место в графике на фитнес-тренировки и йогу.

"Я нахожусь только на начальном этапе и после каждой тренировки в зале чувствую себя ужасно, а также говорю себе, что не вернусь к этой пытке. Однако уже увиденные результаты заставляют меня это делать снова и снова. Например, всего за 10 дней занятий я уменьшила талию на 0,5 сантиметра",– рассказала Кейт Мосс.

Модель обращается к услугам фитнес-тренера 3 раза в неделю. Звезда интенсивно занимается спортом не менее 1 часа.

Кроме физических нагрузок, Кейт Мосс следит за питанием. Модель придерживается правила 80/20. Это означает, что 80% времени она контролирует свой рацион, выбирает здоровые низкокалорийные продукты, а 20% времени позволяет себе есть все, что ей захочется. Достоверно известно, что Кейт Мосс не отказывает себе в покупке картофеля-фри, поскольку несколько раз звезда попадала в объективы папарацци на улицах Лондона именно с этим блюдом.

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