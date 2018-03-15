"Від пацанки до панянки" 3 сезон 4 выпуск: пацанки обнажатся перед незнакомцами

Пацанки позировали перед художниками. Казалось бы, безобидное испытание... Но оно вызвало злость, агрессию и слезы.

Руководители Школы хотели сделать девушек более раскованными. Дать возможность взглянуть на себя со стороны и полюбить себя. А пацанки наотрез отказывались раздеваться и позировать для художников, которых пригласила команда проекта.

Эта задача обнаружила не только комплексы относительно внешности, но и немало скрытых неприятных событий из прошлого пацанок. Директор Школы леди Ольга Фреймут рассказала: "Такий ніби невинний конкурс виявив страшні психологічні травми. Були ті, яких зґвалтували. Ті, яким свого часу сказали, що вони страшні та жирні. І я замислилася: Боже, якою обережною треба бути зі словами та діями. Особливо коли виховуєш дітей. Бо все те, що в дитинстві накидало на пацанок суспільство, мами, однокласники, маньяки, які їх ґвалтували, тепер проривається у величезних травмах".

В первой части выпуска 4 пацанки преодолевали комплексы, раздевшись перед художниками. Но перед этим они увидели необычный талант Ольги Фреймут.

Во второй части выпуска 4 участницы проекта демонстрировали свои навыки обольщения мужчин. Причем сделать это нужно было ни словами, а только с помощью мимики и жестов.

В третьей части пацанки продемонстрировали свои таланты под куполом цирка.