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Шэрон Стоун стала на защиту Джеймса Франко, которого обвиняют в секс-скандале

Джеймс Франко и Шэрон Стоун
16:17 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 60-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун не первый раз осуждает женщин, которые обвиняют представителей кинематографа в сексуальных домогательствах.

Такую пикантную тему Шэрон задела в одном из недавних интервью, где решила поддержать актера в обвинениях харассмента.

С какой стати он вдруг стал плохим? И как девушка, которая была с ним в отношениях, может иметь к нему претензии из-за того, что он склонял ее к оральному сексу? Не понимаю, – сказала Стоун.

Звезда добавила, что при работе с Франко была очень удивлена, насколько он добрый человек. Отметим, что Стоун снималась в его фильме "Артист-катастрофа" 2017 года.

"Я должна сказать вам я работала с ним, я его знаю, он самый красивый, добрый, милый, элегантный, самый приятный человек, хороший друг и прекрасный профессионал", – отметила знаменитость.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Джеймс Франко, Домогательства, Знаменитость, Секс-скандал, Шэрон Стоун.
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