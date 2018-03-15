В фотосъемке звезды примерили вещи из новой коллекции джинсов итальянского бренда одежды Diesel.

Представители лучших пар танцоров на обновленном легендарном проекте "Танцы со звездами 2017" стали лицом нового спецпроекта Plastic Body украинского издания JetSetter. В фотосъемке звезды примерили вещи из новой коллекции джинсов итальянского бренда одежды Diesel. В кампейне новых Jogg Jeans приняли участие украинские танцоры Александра Кучеренко, Илона Гвоздева, Евгений Кот и Игорь Кузьменко. Последний одержал победу на проекте вместе с украинской певицей Натальей Могилевской. Кроме комфортной и стильной одежды Diesel, которую примеряли танцоры из проекта "Танцы со звездами", они рассказали о своих маленьких секретах и любимых вещах.