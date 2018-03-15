Модный дом Louis Vuitton представил первую рекламную кампанию с оскароносной актрисой и послом бренда Эммой Стоун.

Модный дом Louis Vuitton представил первую рекламную кампанию с оскароносной актрисой и послом бренда Эммой Стоун. Эмма позировала на фоне калифорнийской пустыне в объективе фотографа Крейга МакДин. Специально для съемки соорудили гигантскую букву V. Стоун недавно подписала контракт с Louis Vuitton и стала лицом бренда. Звезда снялась в платьях в мелкий цветок из новой коллекции дизайнера Николя Гескьер. Рекламная кампания Louis Vuitton входит в серию Spirit of Travel.