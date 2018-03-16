20-летняя Белла Торн показала небритые подмышки

В Лос-Анджелеса прошла премьера романтической драмы "Полночное солнце". Главные роли там исполнили 20-летняя Белла Торн и 24-летний сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер.

На мероприятие Белла выбрала платье от бренда Raisa & Vanessa за 6600 долларов (почти 172 тыс. грн). После появления актрисы на публике, в сети начала обсуждать не ее шикарное платье, а то, что Белла забыла проэпилировать подмышки. Девушка позировала фотографам в довольно открытом наряде, который и дал всем возможность заметить такую деталь.

Кроме Беллы на премьере присутствовал и Патрик Шварценеггер. Молодые актеры вместе пришли на красную дорожку.