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20-летняя Белла Торн показала небритые подмышки

Белла Торн
15:34 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Белла появилась на премьере фильма "Полночное сердце".

В Лос-Анджелеса прошла премьера романтической драмы "Полночное солнце". Главные роли там исполнили 20-летняя Белла Торн и 24-летний сын Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер.

На мероприятие Белла выбрала платье от бренда Raisa & Vanessa за 6600 долларов (почти 172 тыс. грн). После появления актрисы на публике, в сети начала обсуждать не ее шикарное платье, а то, что Белла забыла проэпилировать подмышки. Девушка позировала фотографам в довольно открытом наряде, который и дал всем возможность заметить такую деталь.

Кроме Беллы на премьере присутствовал и Патрик Шварценеггер. Молодые актеры вместе пришли на красную дорожку.

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Новости шоу бизнеса, Белла Торн, Небритые подмышки, Подмышки, Полночное сердце, Премьера.
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