Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины назначил командующего Объединенных сил Президент Украины назначил командующего Объединенных сил
Новости: Порошенко возобновил кредитование бизнеса в зоне АТО Порошенко возобновил кредитование бизнеса в зоне АТО
Новости: Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов Букмекеры определили главного фаворита Лиги чемпионов
Новости: Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
X

Дженнифер Лопес раскрыла свои секреты красоты

Джей Ло
18:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 48-летняя Джей Ло рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть.

Об этом Джей Ло поделилась в интервью для издания Harper's Bazaar.

Кроме очаровательной фотосессии, в которой артистка приняла участие, она рассказала, как стала жертвой сексуальных домогательств, а также как у нее складываются отношения с ее возлюбленным Алексом Родригесом.

Особую важность в разговоре с Лопес уделили ее внешности. Певицу попросили рассказать секрет ее подтянутой фигуры и улыбки на лице.

"Я верю в силу мысли и ежедневно повторяю положительные аффирмации: я молодая, полная сил и не подвластна времени. Возможно, это звучит смешно, но на самом деле это работает. Возраст – в наших головах. Посмотрите на Джейн Фонда, она прекрасна!", – подчеркнула Лопес.

Но кроме позитивного мышления, Лопес старается выделять от 8 до 10 часов в сутки на отдых, не пьет, не курит и ухаживает за своим телом.

"Когда я была моложе, то чувствовала себя наполовину счастливой, а наполовину – нет. Сейчас я знаю, кто я, и что хочу. Я знаю свои сильные и слабые стороны. Мне понадобилось много времени, чтобы научиться ценить и любить себя. Я отличная исполнительница, прекрасная актриса, замечательный продюсер. А самое главное, я прекрасная мать, сестра и подруга. И женой я была потрясающей", – похвасталась своими достижениями знаменитость.

В итоге она добавила, что в свое время она много работала, из-за чего ей пришлось притормозить и пересмотреть свой график и личную жизнь.

"Инстинктивно я хочу заполнить каждую минуту своей жизни работой, поэтому мне пришлось учиться балансу. Когда вы берете на себя слишком много, это может помешать вам достичь успеха", – отметила Джей Ло.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Алекс Родригес, Джей Ло, Джейн Фонда, Дженнифер Лопес.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Фанаты испугались нового снимка Лолиты Милявской 51-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar

Последние новости

"В центре поля "Лацио" делало все, что хотело": Головко о вылете "Динамо" из ЛЕ Как правильно ругать ребенка, чтобы не задеть его чувства Киев поддерживает позицию Лондона о событиях в Солсбери
Сегодня читают
01 Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
04 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
05 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
Новости сегодня
19:31 Канада профинансирует тренировку военнослужащих ВСУ
19:28 Паркер: Уайлдер показал чемпионское сердце
19:20 Сколько нужно спать, чтобы быть бодрым и здоровым
19:12 Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
19:11 В Британии открыли уголовное дело об убийстве российского бизнесмена Глушкова
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных Стало известно, какого цвета подержанные автомобили продаются дороже остальных
Добавить комментарий
0