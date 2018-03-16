Фу Сюйвей (Fu Xuewei), 25-летняя предпринимательница из Чэнду (Китай) недавно поделилась прекрасным набором свадебных фотографий, которые становятся вирусными.

Фу Сюйвей (Fu Xuewei), 25-летняя предпринимательница из Чэнду (Китай) недавно поделилась прекрасным набором свадебных фотографий, которые становятся вирусными. Жениха на фотографиях нет. Единственные люди, которых присутствуют, это сама г-жа Фу и ее 87-летний дедушка. Несмотря на то, что в ближайшее время Фу Сюйвей замуж не собирается, она надела свадебное платье ради своего дедушки. В сентябре прошлого года мужчина серьезно заболел, и врачи предупредили, что он может уйти в любой момент. Опасаясь, что он, возможно, не доживет до ее свадьбы, мисс Фу организовала фотосессию на 3000 юаней (475 долларов). Она отправилась с дедушкой на прогулку, где их и сфотографировали. Г-жу Фу воспитали ее бабушка и дедушка с десятилетнего возраста после развода ее родителей, и она очень сильно привязана к своим опекунам. Она заботится о них, поскольку они много значат для нее. У молодой женщины даже есть татуировка ее деда на руке.