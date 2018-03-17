Холостяк 8 сезон, 2 выпуск: Рожден попрощался сразу с несколькими участницами (Видео)

Рожден решил проверить участниц и их цели на проекте самым надежным способом — полностью исключит любой намек на сказку и роскошь. В доме на колесах из не комфортными условиями девушки откроют свои истинные лица.

Участниц проекта ожидает сюрприз — путешествие по Украине в трейлерах. Это, не совсем удобное для девушек испытания, выбрал сам Рожден Ануси, ведь хочет проверить красавиц на выносливость, умение в достаточно непростых условиях уживаться друг с другом и готовность идти на компромиссы.

А пока девушки с приключениями путешествуют неизведанными уголками Украины, красавец-холостяк отправится в Жмеринку.

Он поехал познакомится с девушкой, которая очень его заинтриговала, не приехав на первую вечеринку проекта. Рожден привез на встречу с девушками Настю в качестве новой участницы.

Холостяк пригласил модель Олю подняться с ним в небо и вместе полюбоваться прекрасным закатом. После этого он позвал на свидание сразу двух девушек. Рожден, Римма и Настя занялись экстримом — они отправились в подземелье. Холостяк надеелся, что атмосфера риска и опасности откроет перед ним девушек, и ему удастся увидеть настоящие эмоции.

На этот раз церемония закончитлась большой неожиданностью для участниц... Прошли первые невероятно романтические свидания на проекте, и похоже, у Холостяка 8 сезона уже появились симпатии.