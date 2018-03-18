Бразильская супермодель Алессандра Амбросио рассталась со своим возлюбленным

Алессандра Амбросио - бразильская супермодель, наиболее известна работой с Victoria's Secret, одна из тех звезд, которые не скрывают свою личную жизнь, а даже наоборот, активно демонстрируют ее в соцсетях. Регулярно в своем микроблоге модель делилась снимками своих детей и мужа, но несколько месяцев назад Джеймс Мазур резко исчез со страницы возлюбленной. Именно тогда фаны забеспокоились, что у пары могут быть проблемы. Оказалось, что так и есть.

Недавно западные издания заявили, что Алессандра рассталась со своим возлюбленным. Как сообщается, источником этой информации стали близкие люди из окружения звезд. Вместе пара была 13 лет, из которых 10 они были помолвлены. Несмотря на то, что звезды воспитывали дочь Алессандру и сына Ноа, до свадьбы дело так и не дошло.

Ни Амбросио, ни Мазур не комментируют разрыв, однако, за них все сказали инсайдеры: "Они пытались сохранить свою семью, но не вышло".