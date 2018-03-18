Владимир Зеленский поразил поклонников отличной физической формой

На Instagram-странице шоу-мэн опубликовал новое видео, на котором видно, как актер поддерживает свою физическую форму.

Владимир Зеленский отжимается от пола, поднимая гантели. Затем актер качает мышцы рук более тяжелыми гантелями. Тяжелые упражнения он делает под присмотром личного тренера, который заснял кадры в спортивном зале.

"Вчера был "Вечерний квартал", а сегодня пора браться за работу",– в шутку подписал видео Владимир Зеленский.

В стиле юмориста пользователи соцсети комментировали сообщение. "Владимир Александрович скоро так Шварцом (Шварценеггером – ред.) станет", "В дверь "Квартала" не пройдет", "Дядя Вова-супермен", – забавно писали поклонники актера.