Известная певица Селена Гомес отдыхает в Австралии на яхте в компании своих друзей.

Известная певица Селена Гомес отдыхает в Австралии на яхте в компании своих друзей. На фото, которые появились в сети, можно заметить, что Селена набрала лишний вес. Как известно, у звезды диагностировали волчанку в 2014 году. Гомес даже пережила операцию по пересадке почки. По информации СМИ, Селена прилетела в Австралию, чтобы посетить конференцию церкви Хиллсонг, которая пройдет в Сиднее с 19 по 21 марта. Напомним, Селена Гомес и Джастин Бибер, которые воссоединили отношения, снова решили немного отдохнуть друг от друга. Не исключено, что вслед за Селеной в крупнейший город Австралии прилетит и Бибер, поскольку он также является прихожанином этой церкви.