Амстердам - один из самых своеобразных городов Европы.

Амстердам - один из самых своеобразных городов Европы. Каждый год сюда приезжает более 4,5 миллионов туристов, которых привлекают как музеи и история страны, так и квартал Красных Фонарей с его знаменитыми девушками на витринах и "кофешопами", в которых можно купить наркотики. Огромное количество велосипедов, шумные улицы, по которым и днем, и ночью ходят туристы в поисках развлечений, сияющие вывески витрин маленьких магазинчиков - вот что представляет собой сегодня центр Амстердама. Мы же предлагаем посмотреть на снимки, на которых видна голландская столица такой, какой она было до туристического бума. До Второй мировой войны в Амстердаме был центр алмазной промышленности мира, и находился он в руках еврейских семей. Именно они пострадали в первую очередь во время военных действий - более 100 000 евреев были высланы, многие погибли. Сами голландцы меньше пострадали, однако нельзя сказать, что жизнь их была хороша - соседний город Роттердам был полностью уничтожен. Чтобы восполнить население страны после окончания войны было принято решение об иммиграции населения из бывших колоний Нидерландов - Суринами и Индонезии. Также прибыло много жителей Турции и Марокко. Это привело к большому количеству межэтнических конфликтов, пытаясь решить которые, Голландия стала сегодня такой, какой является - толерантной, открытой и многонациональной.