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Барабанщика The Beatles посвятили в рыцари

Ринго Старр
21:42 Сегодня Телеграф
www.ukrinform.ru

Новости шоу бизнеса: Принц Уильям посвятил в рыцари барабанщика The Beatles Ринго Старра (настоящее имя — Ричард Старки).

Бывшего ударника легендарной группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи.

"Это на самом деле много значит. Это значит признание того, что мы сделали. Мне было приятно принять это (звание - ред.)", - сказал музыкант.

Как отмечается, церемония посвящения 77-летнего Старра в рыцари прошла в Букингемском дворце с участием герцога Кембриджского Уильяма.

По словам Старра, на прошлой неделе он встречался с бывшим коллегой по группе сэром Полом Маккартни, чтобы спросить у него совета, как вести себя во время церемонии. Как известно, Маккартни стал рыцарем Британской империи в 1997 году.

О том, что Старру присвоят звание рыцаря Британской империи, стало известно в конце 2017 года.

Кавалером ордена Британской империи музыкант стал еще в 1965 году.

Ринго Старр входит в десятку самых богатых британских музыкантов.

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Новости шоу бизнеса, The Beatles, Барабанщик, Ринго Старр, Ричард Старки, Рыцари.
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