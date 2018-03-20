Барабанщика The Beatles посвятили в рыцари

Бывшего ударника легендарной группы The Beatles Ринго Старра посвятили в рыцари Британской империи.

"Это на самом деле много значит. Это значит признание того, что мы сделали. Мне было приятно принять это (звание - ред.)", - сказал музыкант.

Как отмечается, церемония посвящения 77-летнего Старра в рыцари прошла в Букингемском дворце с участием герцога Кембриджского Уильяма.

По словам Старра, на прошлой неделе он встречался с бывшим коллегой по группе сэром Полом Маккартни, чтобы спросить у него совета, как вести себя во время церемонии. Как известно, Маккартни стал рыцарем Британской империи в 1997 году.

О том, что Старру присвоят звание рыцаря Британской империи, стало известно в конце 2017 года.

Кавалером ордена Британской империи музыкант стал еще в 1965 году.

Ринго Старр входит в десятку самых богатых британских музыкантов.