Фотоподборка собак, которые могут быть очень опасными при неправильном воспитании.

Фотоподборка собак, которые могут быть очень опасными при неправильном воспитании. На "опасность" собачьей породы влияет множество факторов, и специалисты на эту тему часто расходятся во мнении. Просто называть собаку опасной — нечестно. Однако в случае с некоторыми породами можно точно сказать, что собака этой породы нанесет больше вреда своей жертве — если решит атаковать.Важно отметить все же, что почти все породы выведены так, чтобы слушаться своих хозяев. Так что большинство инцидентов объясняется неправильной дрессировкой и неразумным поведением владельца.