Фотографии, которые доказывают, что актрисы такие же люди, как и их фанаты.

В последнее время голливудские актрисы стараются следовать тренду на естественную красоту. В инстаграме они всячески продвигают здоровое питание и фитнес, выступают за равенство полов и за красоту без макияжа и фильтров. Конечно, обыкновенный зритель привык видеть блистательных женщин только на красных дорожках в дорогих платьях или в фильмах, где над ними также трудятся визажисты. Именно поэтому фотографии без прикрас вызывают бурный ажиотаж — они доказывают, что актрисы такие же люди, как и их фанаты.