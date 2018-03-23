Удивительные снимки знаменитой группы "ВИА Гра".

"ВИА Гра" - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считается одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 2000-х годов. Группой было записано 5 студийных альбомов: 3 из них получили золотой статус в России, 1 англоязычный альбом получил платиновый статус в Таиланде и золотой в некоторых других Азиатских странах; выпущено более 30 радиосинглов и видеоклипов. "ВИА Гра" - лауреат множества музыкальных премий, таких как "Золотой диск", "Золотой граммофон", "Премия Муз-ТВ" и других. Характерной особенностью коллектива является частая смена участниц. А сегодня, мы решили вспомнить наряды этих красавиц.