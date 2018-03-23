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Кристина Агилера шокировала общественность неожиданным заявлением
22:25 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера сделала громкое признание о своей личной жизни.
Кристина Агилера потрясла откровенным признанием о былых отношениях. Неожиданное заявление звезда сделала после шоу RuPaul's Drag Race's. Неудачный роман 37-летняя звезда до этого времени скрывала. Однако на вопрос о происхождении песни Infatuation, которую певица презентовала в 2002 году, Кристина Агилера рассказала правду об отношениях с мужчиной нетрадиционной ориентации.
Название песни в переводе означает "влюбленность", что собственно и привлекло внимание журналистов. Главной темой песни были отношения с латиноамериканским мужчиной, который неожиданно оказался геем. Сама Агилера узнала об этом не сразу, поэтому эта ситуация стала настоящим шоком для нее.
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