Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина и Франция согласовали действия против "Северного потока-2" Украина и Франция согласовали действия против "Северного потока-2"
Новости: МИД Украины осуждает теракт во Франции МИД Украины осуждает теракт во Франции
Новости: Украина - Саудовская Аравия: 1:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм) Украина - Саудовская Аравия: 1:1 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Ученые разгадали загадку мумии-пришельца Ученые разгадали загадку мумии-пришельца
X

Кристина Агилера шокировала общественность неожиданным заявлением

Кристина Агилера
22:25 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американская певица, автор песен, танцовщица, актриса и продюсер Кристина Агилера сделала громкое признание о своей личной жизни.

Кристина Агилера потрясла откровенным признанием о былых отношениях. Неожиданное заявление звезда сделала после шоу RuPaul's Drag Race's. Неудачный роман 37-летняя звезда до этого времени скрывала. Однако на вопрос о происхождении песни Infatuation, которую певица презентовала в 2002 году, Кристина Агилера рассказала правду об отношениях с мужчиной нетрадиционной ориентации.

 

Название песни в переводе означает "влюбленность", что собственно и привлекло внимание журналистов. Главной темой песни были отношения с латиноамериканским мужчиной, который неожиданно оказался геем. Сама Агилера узнала об этом не сразу, поэтому эта ситуация стала настоящим шоком для нее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Агилера инста, Кристина Агилера, Кристина Агилера личная жизнь, Кристина Агилера семья.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Участница "Від пацанки до панянки" вышла замуж прямо на проекте Самые красивые снимки солисток группы "ВИА Гра" из Instagram Новый двойник: эта женщина выглядит точь-в-точь как Анджелина Джоли

Последние новости

Как выглядят тюремные камеры в разных странах мира (Фото) "Атлетико" провел тренировку в составе четверых футболистов СБУ пресекла работу российских хакеров в Киеве
Сегодня читают
01 Погода на выходные: в Украине начинается потепление
02 В ЕС отреагировали на задержание Савченко
03 Американский ученый объяснил, почему смерти не существует
04 Усик обратился к Илону Маску
05 В Африке ученый заново "открыл" Марс
Новости сегодня
22:49 Украина - Япония: где и когда смотреть матч
22:47 На улицы Барселоны вышли тысячи человек против ареста каталонских политиков
22:44 В флагманах Samsung перестал работать экран
22:39 Лица эмиграции: портреты эмигрантов, прибывших в США в начале ХХ века (Фото)
22:32 Экс-игрока "Шахтера" признали футболистом года в Армении 7-й раз кряду
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп подписал бюджет на 2018 год Трамп подписал бюджет на 2018 год
Новости: Суд арестовал Савченко на два месяца Суд арестовал Савченко на два месяца
Новости: Погода на выходные 24-25 марта: в Украине начинается потепление Погода на выходные: в Украине начинается потепление
Новости: Новый бьюти-тренд покоряет просторы Инстаграма Новый бьюти-тренд покоряет просторы Инстаграма
Добавить комментарий
0