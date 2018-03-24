Участник Евровидения от Украины поделился свежими снимками.

Украинский певец Melovin разместил в Instagram снимки из нового фотосета. "Я думаю, настал особенный момент для всех нас! Он счастливый и магический, и я рад, что мы разделяем его вместе! Спасибо Вам всем за то, что вы всегда со мной! За каждую встречу после интервью, конференций и приятные моменты личного общения! Вы делаете меня сильнее!" – обратился он к фанам. Как известно, Украину на Евровидении 2018 будет представлять Melovin. Он получил пять баллов от судей и шесть от зрителей. Евровидение 2018 пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.