Кристина Агилера поделилась секретами своего прошлого

37-летняя поп-певица Кристина Агилера стала гостьей американского шоу RuPaul's Drag Race's. В эфире девушка сделала откровенное признание. Когда девушке задали вопрос о том, кому была посвящена ее песня "Infatuation", которая вышла в 2002 году, она сказала, что главной темой композиции стали ее отношения с латиноамериканским мужчиной, который... был геем. Узнала Кристина об этом, конечно же, не сразу, но это повергло ее в шок:

"Это было душераздирающе. Я была в шоке, когда узнала, что он играет за вашу команду (мужскую), а не за мою".

Певица сразу подметила, что экс-бойфренд разозлится на нее, когда услышит это признание. Агилера также рассказала, что композицию F. U. S. S из своего альбома "Back to Basics", вышедшего в 2006 году, она посвятила Скотту Сторчу. Несмотря на то, что, вместе они написали немало песен, их отношения сложились не самым лучшим образом.

"Просто продолжайте жить. Я очень вдохновляюсь тем, что вижу сегодня. Я уверена, что у каждого из нас есть моменты или места, о которых больно вспоминать. Я думаю, это очень важно. Это — часть моей музыки и часть меня самой", - сказала певица, добавив, что очень важно помнить обо всем хорошем.