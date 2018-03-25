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Регина Тодоренко поделилась секретами своего полезного завтрака

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Регина Тодоренко
14:57 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Секретом звезда поделилась в социальной сети Instagram.

Украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко, известная по участию в программе "Орел и решка", поделилась секретами своего здорового питания. Регина Тодоренко всегда выглядит роскошно, а ее стройная талия вызывает только восхищение у поклонников. Поэтому певица, которая сейчас проживает в США, рассказала, что она ест на завтрак.

 

В последнее время я очень стараюсь питаться правильно и регулярно, правда, с таким ритмом жизни как у меня, не всегда выходит. Самой важной частью рациона я считаю ЗАВТРАК. Чтобы день прошел продуктивно, важно дать организму как можно больше энергии. Мой завтрак - это домашний йогуртом, который готовлю сама, свежие фрукты и сыр Ламбер. По-моему, это самая здоровая пища. Да еще и безумно вкусная. Приучайте свой организм к правильному завтраку, и он скажет вам «спасибо» :) #ламберзавтрак Ребят , продолжите, пожалуйста, фразу «мой завтрак - это.....» #регинатодоренко

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

 

Украинская знаменитость подтвердила мнение экспертов, которые отмечают, что завтрак – самый важный прием пищи за весь день. Поэтому следует тщательно выбирать продукты, которые принесут пользу и заряд энергии на весь день.

Важнейшей частью рациона я считаю завтрак. Чтобы день прошел продуктивно, важно дать организму как можно больше энергии. Мой завтрак – это домашний йогурт, который я готовлю сама, свежие фрукты и сыр "Ламбер". Кажется, это наиболее полезная еда для здоровья. Да еще и очень вкусная, – поделилась Регина Тодоренко.

Однако звезда добавила, что из-за бешеного ритма жизни она часто не может соблюдать правила здорового питания. Именно поэтому Регина Тодоренко обратилась к своим поклонникам, чтобы хотя бы они придерживались диеты и следили за своим здоровьем. Фоловеры с восторгом отреагировали на сообщение певицы и в комментариях поделились своими правилами утреннего питания.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Завтрак, Здоровье, Организм, Польза, Регина Тодоренко, Секрет.
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