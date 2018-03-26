Мисс Вселенная-2012 опубликовала горячее видео с отдыха в Вегасе

После разрыва отношений с бойфрендом Дэнни Амендолой, с которым она встречалась в течение 2 лет, известная модель отправилась на отдых в Лас-Вегас. В город развлечений Оливия Калпо отправилась со своими подругами.

Однако, разрыв отношений никак не повлиял на знаменитость. Оливия Калпо ярко позирует в черном купальнике, демонстрируя счастье. Поверх пляжного наряда звезда одела роскошную накидку с поясом.

"Я настоящий человек Вегаса. Спасибо за невероятный отдых"– написала Оливия Калпо в социальной сети.

Модель развлеклась на славу, позволяя себе нездоровую пищу, в частности, запеченные крылышки. Однако ее соблазнительные формы позволяют такую слабость, поскольку Оливия Калпо уже доказывала, что в спортзале лишние калории не будет иметь и шанса на существование.